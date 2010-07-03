Сумку с 20,4 млн рублей украли у безработной в ТиНАО

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В поселении Сосенское в ТиНАО у женщины украли сумку, в которой было более 20 миллионов рублей. В полицию обратилась безработная жительница столицы 1973 года рождения, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления МВД по городу.

"Оперативники установили, что в подъезде дома по указанному адресу неизвестный толкнул потерпевшую в спину и открыто похитил сумку, в которой находились принадлежащие женщине 20,4 миллиона рублей", – говорится в сообщении.

Правоохранители возбудили уголовное дело о грабеже. Личность злоумышленника устанавливают.