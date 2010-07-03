Facebook прокомментировал массовый сбой

Фото: ТАСС/PA Images/Dominic Lipinski

Проблемы в работе социальной сети Facebook и других приложений, принадлежащих компании Марка Цукерберга, не связаны с хакерской атакой на серверы. Так заявила пресс-служба компании.

"Мы прилагаем все силы, чтобы решить проблему как можно скорее, но можем подтвердить, что она не связана с DDoS-атакой", – говорится в официальном аккаунте Facebook в Twitter.

Руководство Instagram, где тоже случился сбой, сообщило, что специалисты сейчас работают над решением проблемы.

Вечером 13 марта сообщалось о неполадках при функционировании популярных социальных сетей. Сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp был замечен по всему миру, в том числе в России, в странах Западной Европы и США.