ГП РФ просят проверить работу турецких строителей в России после землетрясения в Турции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Генпрокуратуру РФ попросили проверить турецких строителей в России после разрушительного землетрясения в Турции. С инициативой выступил адвокат семей погибших при обрушении крыши в аквапарке "Трансвааль-парк" в 2004 году Игорь Трунов.

"Я обратился к генеральному прокурору как адвокат и представитель потерпевших и родственников погибших 14 февраля в "Трансвааль-парке" в 2004 году, а также как гражданин РФ. В своем заявлении я прошу принять меры прокурорского реагирования и организовать проверку качества строительства объектов, построенных и строящихся в России строительными компаниями из Турции", – приводит его слова ТАСС.

Трунов отметил, что призвал прокуратуру при необходимости принять решение о возбуждении уголовных дел и наложении ареста на имущество и активы турецких компаний в обеспечение возмещения вреда, причиненного россиянам как в Турции, так и в России.

Адвокат уточнил, что в настоящее врем в РФ работают 13 крупных строительных компаний из Турции. По словам Трунова, они в том числе строили здания в пострадавших от землетрясений районах республики.

Ранее сообщалось, что турецкие силовики начали задержания ответственных за строительство зданий в Турции. В том, что возведенные дома не соответствовали требованиям, обвиняют 113 человек.

Землетрясение случилось на юго-востоке Турции 6 февраля. Его магнитуда составила 7,7. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что оно стало самым сильным с 1939 года.

В результате катаклизма погибли свыше 31,5 тысячи человек, среди жертв есть и граждане РФ.



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