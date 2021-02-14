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Москва 24

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Происшествия

12:41

Один человек погиб при обрушении ангара на юге Москвы

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек погиб после обрушения кровли металлического ангара в районе Царицыно на юге Москвы, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

ЧП произошло в промзоне на улице Промышленной, доме 11А, строении 45. Площадь обрушения составила 1000 квадратных метров.

В МЧС отметили, что погибшего извлекли из-под завалов.

По факту обрушения столичная прокуратура начала проверку, на месте работает и. о. заместителя Нагатинского межрайонного прокурора. В ведомстве отметили, что специалисты установят обстоятельства и причины произошедшего.

"Будет дана оценка исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства, в том числе об обеспечении безопасной эксплуатации объекта и охране труда", – пояснили ТАСС в ведомстве.

По предварительным данным, в здании располагалась транспортная компания.

Ранее сообщалось, что в ТиНАО обрушилась кровля ангара, в котором находились семь человек. Один из них погиб, двое были спасены, четверо выбрались из-под завалов самостоятельно.

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