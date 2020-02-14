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Происшествия

17:26

Экипаж сбитого в Алеппо вертолета ВС Сирии погиб – СМИ

происшествия за рубежом

Фото: ТАСС/Mouneb Taim/Zuma

Экипаж вертолета сирийской армии, сбитого в провинции Алеппо, погиб. Об этом сообщило сирийское государственное агентства SANA со ссылкой на военный источник.

Источник сообщил, что инцидент произошел около 13:40. Вертолет был сбит ракетой на западе провинции Алеппо, где базируются поддерживаемые Турцией отряды сирийской оппозиции.

11 февраля сообщалось, что в Идлибе боевики сирийской оппозиции сбили военный вертолет армии страны. Отмечалось, что в этом регионе повстанцы приближались к сирийскому Найрабу, чтобы якобы оттеснить военнослужащих России.

Днем ранее пять военных погибли при артобстреле наблюдательного пункта в сирийском Идлибе. Еще пять военнослужащих получили ранения.

4 февраля Владимир Путин провел телефонную беседу со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом. Оба лидера заявили об обеспокоенности обострением обстановки в Идлибской зоне деэскалации.

При этом Путин обратил внимание турецкого коллеги на резкое возрастание активности террористов. По словам российского лидера, атаки боевиков сопровождались многочисленными жертвами среди мирного населения.

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