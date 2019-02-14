На юго-востоке Москвы избили двух мужчин

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Неизвестные обстреляли из травматического оружия двух мужчин на юго-востоке Москвы и похитили у них телефон. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Неизвестные подошли к машине, в которой находилось двое мужчин, нанесли телесные ранения и стреляли предположительно из травматического оружия, похитили мобильный телефон, после этого нападавшие скрылись", – передает агентство сообщение МВД.

ЧП случилось 14 февраля около 18:10 у дома № 70/2 по Нижегородской улице. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.