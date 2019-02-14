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18:28

Сервис объяснил отсутствие проверки изнасиловавшего журналистку рабочего

происшествия криминал

18:28

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Фото: depositphotos/blinow61

Администрация сервиса по подбору специалистов Profi.ru не имела возможности законно проверить наличие судимостей у мужчины, задержанного в столице по подозрению в изнасиловании сотрудницы журнала "Собака". Об этом сообщает Агентство "Москва", которое приводит комментарий представителя сервиса.

"В любом случае информация о судимости – это частная информация, находящаяся в закрытой базе МВД и доступная только сотрудникам правоохранительных органов. Если человек не находится в розыске, не имеет долгов или непогашенных судимостей, то официальными путями узнать его историю судимости нельзя. Так называемый background check (проверка биографии) без разрешения специалиста – не наш путь, поскольку он приводит к нарушениям", – сообщили в Profi.ru.

Отмечается, что по запросу следственного органа компания может предоставить информацию в отношении конкретного человека. Сервис особенно обращает внимание на отзывы клиентов о работе специалиста, подсчитывает его рейтинг. Эта информация всегда доступна новым клиентам при выборе мастера.

Также в Profi.ru заявили, что часто "правонарушения совершаются людьми спонтанно, при возникновении конфликта или стрессовой ситуации". Компания добавила, что сейчас предсказать спонтанные реакции на 100 процентов невозможно.

"Тем не менее мы понимаем сложность жизни в нестабильной обстановке и делаем все, что от нас зависит, чтобы упростить эту жизнь для клиентов, обращающихся за бытовой помощью к нам на сайт", – добавили представители сервиса.

11 февраля сотрудница журнала "Собака" заявила об изнасиловании. Потерпевшая сообщила, что на нее напал мастер, чьи услуги она заказала на Profi.ru. Мужчина починил ей карниз, а потом стал приставать, повалил ее на кровать и изнасиловал. После этого мужчина ушел, забрав у девушки iPhone.

Позднее его задержала полиция, которая тут же выяснила, что задержанный дважды судим за убийства. Информация об изнасиловании была передана в Следственный комитет. Нападавший, по словам девушки, – худощавый мужчина славянской внешности в возрасте 35-40 лет.

происшествия криминал

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