ФСБ задержала троих членов террористической организации в Крыму

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Троих членов запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" задержали в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное управление ФСБ.

Во время обысков в их домах в Красногвардейском районе полуострова, проведенных 14 февраля, нашли экстремистскую литературу, средства связи и компьютерную технику. Все это было изъято.

В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения. Отмечается, что спецоперация проводилась в рамках расследования уголовного дела о создании и участии в деятельности террористической организации.

"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" – запрещенная в РФ международная религиозно-политическая организация, целью которой является устранение неисламских правительств и возвращение мусульман к "истинно исламскому образу жизни".