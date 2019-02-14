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16:15

СК заинтересовался подмосковной школой с просроченными йогуртами

происшествия образование

16:15

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Следственный комитет инициировал проверку сюжета о многочисленных нарушениях, которые якобы были допущены в одной из школ Одинцовского района Подмосковья, сообщает Агентство "Москва".

Сюжет вышел 14 февраля в эфире одного из федеральных телеканалов. В нем, в частности, рассказывается, что в образовательном учреждении детей кормят продуктами питания с истекшим сроком годности.

Родители высказывают претензии к общему состоянию классов. Были случаи, когда в школе падали фрагменты потолочного покрытия. Постоянно протекает крыша.

Речь идет о Назарьевской средней образовательной школе. 12 февраля родители пришли к зданию учреждения после того, как дети отравились, съев в школьной столовой просроченные йогурты.

Директор школы делегировала на встречу завуча, а сама, по некоторым данным, ушла на больничный. Родители учеников написали коллективное заявление, в котором высказали свои претензии.

В управлении образования администрации Одинцовского района заявили, что встретились с администрацией школы, и пообещали провести служебное расследование.

происшествия образование

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