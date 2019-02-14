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14:58

Мужчина рвался к любимой и угнал грузовик

происшествия

14:58

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Фото: depositphotos/BIG_TAU

В Краснодаре мужчина в преддверии Дня святого Валентина угнал грузовик, чтобы добраться к любимой.

В полицию с сообщением об угоне обратились работники предприятия по благоустройству города. По их словам, автомобиль они оставили на остановке общественного транспорта, когда работали на наземном пешеходном переходе. Автомобиль в это время был открыт, а ключ находился в замке зажигания. Когда вернулись – грузовика на месте не оказалось.

Угонщика удалось задержать на трассе М-4 "Дон", за рулем находился 32-летний уроженец Ростовской области, сообщает РИА Новости. Мужчину доставили в отдел полиции. На допросе он объяснил, что хотел доехать к любимой женщине в город Лабинск. Однако перепутал дорогу и уехал в другую сторону.

В отношении молодого человека заведено уголовное дело о неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

происшествия

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