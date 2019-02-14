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10:15

В отношении Киры Майер возбудили несколько дел

происшествия

10:15

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Фото: vk.com

В отношении модели Киры Майер возбудили дела о незаконном ношении полицейской формы и мелком хулиганстве. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу.

25-летнюю девушку доставили в территориальный отдел полиции. Материалы дела направят в суд для рассмотрения по существу и принятия решения.

Как сообщили агентству в ГУ МВД, Майер, не являясь сотрудником правоохранительных органов, находилась в форменной одежде.

13 февраля полицейские задержали девушку. Модель, недавно отсидевшая срок за нападение на сотрудника ДПС, выложила в сеть провокационный ролик. На нем девушка в форме сотрудника правоохранительных органов пристает к прохожим и показывает им обнаженную грудь.

происшествия

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