Пожарные спасли четырех человек при ликвидации возгорания в Люблине

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Четыре человека спасены при ликвидации пожара в квартире на юго-востоке столицы, сообщает Агентство "Москва".

Возгорание произошло на первом этаже дома № 34 на улице Краснодонская. Спасенного из горящей квартиры жильца передали медикам для проверки.

Еще троих спасли с вышерасположенных этажей. Площадь пожара составила около 15 квадратных метров. К настоящему моменту возгорание ликвидировано.