Неизвестный нанес мужчине ножевые ранения на юго-западе столицы

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На юго-западе столицы обнаружили мужчину с ножевыми ранениями груди, живота и правого плеча. Пострадавшего госпитализировали, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В полицию 12 февраля поступило сообщение, что по адресу улица Дмитрия Ульянова, дом 43, корпус 2 находится человек с ножевыми ранениями.

"Нарядом скорой помощи он доставлен в медучреждение и госпитализирован", – сказал собеседник агентства.

По данным следствия, неизвестный нанес потерпевшему ранения и скрылся. Правоохранители возбудили уголовное дело, ведется следствие.