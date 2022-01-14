Четыре человека погибли на севере Японии из-за снегопадов – СМИ

Фото: depositphotos/denisismagilov

Не менее четырех человек стали жертвами снегопадов на японском острове Хоккайдо. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщения местного телевидения.

Как рассказали СМИ в полиции, погибшие оказались под завалами или получили смертельные травмы во время уборки снега.

Из-за непогоды на острове отменили свыше 60 авиарейсов. Сотни пассажиров провели ночь в аэропортах, так как движение транспорта оказалось парализовано.

По прогнозам синоптиков, в пятницу, 14 января, снегопады продолжатся.

Ранее сообщалось, что Стамбул накрыл циклон "Бенедикт". В результате срыва фрагментов крыши домов погибли два человека, еще 19 получили ранения.

Позже число погибших увеличилось до четырех, а пострадавших – до 38.