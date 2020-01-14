Суд решит судьбу пойманной с наркотиками актрисы Бочкаревой в январе

Фото: телеграм-канал "Подъём"

Преображенский суд Москвы решит вопрос со штрафом актрисе Наталье Бочкаревой за незаконное хранение наркотиков, передает РИА Новости.

Заседание назначено на 20 января, на 14:30, рассказала пресс-секретарь суда Алиса Закутняя. Следствие просило оштрафовать артистку. Дело же в СК решили закрыть.

Согласно законодательству, судебный штраф могут назначать человеку, который впервые совершил преступление небольшой или средней тяжести и возместил вред. Размер штрафа определит суд. Если суд согласится с позицией следствия, прекратит уголовное дело и назначит судебный штраф, то Бочкарева будет считаться несудимой.

Инцидент произошел в сентябре. Актрису остановили сотрудники ДПС, в ее машине нашли кокаин. В отношении актрисы завели уголовное дело по статье "Незаконный оборот наркотиков" и отпустили ее под подписку о невыезде. Артистку лишили водительских прав на 1 год и 8 месяцев.

Сама же Бочкарева утверждала, что на видео, опубликованном в Сети, не она и что она не имеет отношения к случившемуся.