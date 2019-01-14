Полиция начала проверку после спасения истощенных девочек в Некрасовке

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Столичная полиция начала проверку после обнаружения двух малолетних девочек, которых заперли в квартире жилого дома на 1-й Вольской улице. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского главка МВД.

В ведомстве отметили, что сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних прибыли по адресу вместе со спасателями и органами опеки. Еще до вскрытия двери они слышали, как из квартиры доносился детский плач. Как выяснилось позже, в помещении находились девочки пяти и полутора лет.

"Полуторагодовалый ребенок с признаками переохлаждения был незамедлительно доставлен в городскую больницу", – сказали в пресс-службе.

Мать детей вскоре нашли недалеко от дома. Ей оказалась 26-летняя москвичка, якобы вышедшая из дома по делам с новорожденным малышом и семилетним сыном. Было решено отправить всех детей женщины на медицинское освидетельствование.

Ранее сообщалось, что девочек с признаками истощения освободили из квартиры на юго-востоке столицы. Одна из них получила переохлаждения, пытаясь самостоятельно помыться в ванной. У ребенка подозревают пневмонию.

