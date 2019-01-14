Неизвестные с газовым баллончиком ограбили супружескую пару в столице

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В столице объявили розыск подозреваемых в нападении на супружескую пару, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на Рязанском проспекте в ночь на 13 января. За помощью в полицию обратился неработающий гражданин 1964 года рождения. Мужчина сообщил, что неизвестные остановили на улице его и супругу, брызнули в лица из баллончика и вырвали у женщины из рук сумку. Похищенное – личные документы, сотовый телефон, банковские карты и пять тысяч рублей. Общий ущерб оценен более чем в 21 тысячу рублей.

Возбуждено уголовное дело о разбое.