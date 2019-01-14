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16:22

СК начал проверку из-за гибели девочки после падения на нее шкафа

происшествия дети

16:22

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Следствие устанавливает обстоятельства смерти двухлетней девочки, на которую упал шкаф, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел 11 января. Ребенок вместе со своими родителями находился в комнате для отдыха в поселке Лотошино, где под наблюдением своей матери играл с малолетним братом.

Во время игры на девочку упал платяной шкаф. Ее госпитализировали с диагнозом "Закрытая черепно-мозговая травма, кома II степени". Несмотря на все усилия, врачи спасти жизнь ребенка не сумели.

По данному факту следствие организовало доследственную проверку. Специалисты провели осмотр места происшествия, получили объяснения от родителей, а также лиц, находившихся в указанное время на предприятии.

происшествия дети

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