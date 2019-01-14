Задержан подозреваемый в погроме храма на западе Москвы

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В Москве задержан мужчина, который на прошлой неделе проник на территорию православного храма на западе Москвы. Об этом со ссылкой на столичное МВД сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в ночь на 12 января. Мужчина разбил стекло и уличный фонарь и проник в храм. Задержанным оказался мужчина 1986 года рождения. Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о храме преподобного Сергия Радонежского в районе Солнцево.

В середине октября в столичном районе Косино-Ухтомский неизвестный поджег временный деревянный храм и расположенную по соседству воскресную школу. Полностью выгорели два класса школы и пристройка к церкви.