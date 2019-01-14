Спасатели достали живую кошку из-под обломков дома в Шахтах

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Из-под завалов многоэтажки в Шахтах, где произошел взрыв бытового газа, извлекли живую кошку. Животное уже передали хозяевам, говорится на сайте администрации Ростовской области.

"Кошка спряталась в квартире в угол в квартире ниже. Хозяина нашли, вызвали, передали лично в руки. Кошка жива и здорова", – рассказал спасатель Алексей Белогубец.

Рано утром 14 января в многоэтажном жилом доме №16 по улице Хабарова в городе Шахты Ростовской области произошел взрыв бытового газа. В результате частично обрушились восьмой и девятый этажи. Сейчас на месте ЧП устанавливают два крана и два подъемника, а также смонтировано 60 опорных стоек для усиления поврежденных конструкций здания.



На месте взрыва газа в девятиэтажке в Шахтах работают более 200 спасателей

На месте находятся около 20 альпинистов областной службы спасения. Из Сочи вылетел самолет, на борту которого еще 10 альпинистов Южного регионального поисково-спасательного отряда.

К настоящему моменту спасли семь человек. Один человек погиб, судьба четырех устанавливается.

Появилась информация о состоянии пострадавшего при взрыве газа мужчины, чья жена погибла во время происшествия. Как рассказали в городской администрации, он прооперирован. По оценке региональных медиков, ему не требуется перевод в другое медучреждение, все необходимое для лечения есть на месте.