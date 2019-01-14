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10:07

В Царицыне мужчина убил знакомого и украл у него перфоратор

происшествия криминал

10:07

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Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Полиция задержала подозреваемого в убийстве мужчины и краже имущества из его квартиры в столичном районе Царицыно. Об этом Агентству "Москва" рассказали в правоохранительных органах города.

Как уточнили в полиции, 12 января в ОВД "Царицыно" сообщили о трупе в квартире в доме № 3 на улице Кантемировская. Прибыв на место ЧП, правоохранители обнаружили тело мужчины 1971 года рождения. На теле были видны кровоподтеки и ссадины, уточнил представитель полиции.

Полицейские приступили к розыску подозреваемых и вскоре задержали на улице Луганская мужчину 1993 года рождения. Как выяснилось, он распивал спиртное с погибшим, когда между ними вспыхнула ссора. Подозреваемый избил оппонента руками и ногами, в результате чего последний скончался. Затем злоумышленник украл из квартиры перфоратор и скрылся, добавил собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти, и о квартирной краже. Следствие по делу продолжается.

происшествия криминал

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