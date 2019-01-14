В Царицыне мужчина убил знакомого и украл у него перфоратор

Полиция задержала подозреваемого в убийстве мужчины и краже имущества из его квартиры в столичном районе Царицыно. Об этом Агентству "Москва" рассказали в правоохранительных органах города.
Как уточнили в полиции, 12 января в ОВД "Царицыно" сообщили о трупе в квартире в доме № 3 на улице Кантемировская. Прибыв на место ЧП, правоохранители обнаружили тело мужчины 1971 года рождения. На теле были видны кровоподтеки и ссадины, уточнил представитель полиции.
Полицейские приступили к розыску подозреваемых и вскоре задержали на улице Луганская мужчину 1993 года рождения. Как выяснилось, он распивал спиртное с погибшим, когда между ними вспыхнула ссора. Подозреваемый избил оппонента руками и ногами, в результате чего последний скончался. Затем злоумышленник украл из квартиры перфоратор и скрылся, добавил собеседник агентства.
Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти, и о квартирной краже. Следствие по делу продолжается.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.