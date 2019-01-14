В правительстве Ростовской области заявили, что держат ЧП в Шахтах под контролем

Сотрудник управления информационной политики правительства Ростовской области Вероника Силина в беседе с порталом Москва 24 сообщила, что в результате взрыва газа в жилом доме в городе Шахты пострадало четыре квартиры из 72.

"В настоящее время 140 человек из дома эвакуированы, и они размещены в пункте временного размещения в ближайшей к месту взрыва школе. Поэтому на улице никто не остается, никто не мерзнет. Все у нас под контролем", – заверила она.

Силина также добавила, что было принято решение о выплате семье женщины, погибшей в результате взрыва, денежной компенсации из регионального и местного бюджета. По ее словам, на данный момент обозначена сумма в 1 млн рублей.

Силина подчеркнула, что после обрушения в кратчайшие сроки прибыли на место все службы экстренного реагирования и областные спасатели МЧС.

"Буквально в течение полутора часов и даже меньше, учитывая расстояние до города Шахты, прибыл на место губернатор Ростовской области, появился штаб. Губернатор заслушал все доклады экстренных служб, сейчас координирует работу на месте. С учетом того, что не нужно торопиться, нужно все делать медленно и постепенно, тем не менее в максимально короткие сроки все последствия планируем ликвидировать", – заключила она.

В понедельник, 14 января, в городе Шахты в жилом доме произошел взрыв газа. В результате ЧП в здании обрушились два этажа – восьмой и девятый. В разрушенных квартирах проживали 12 человек. Из них семь спасены, один погиб, судьба четырех человек устанавливается.

По факту взрыва бытового газа возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Губернатор Ростовской области пообещал выплатить семье погибшей женщины миллион рублей.

Владимир Путин поручил оказать всестороннюю помощь пострадавшим в результате взрыва газа.