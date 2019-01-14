На трассе "Дон" у мужчины нашли 500 граммов героина

На федеральной трассе М4 "Дон" в городском округе Кашира у мужчины изъяли 500 граммов героина. Об этом со ссылкой на пресс-службы МВД по Московской области сообщает Агентство "Москва".
Инцидент произошел на стационарном посту ГИБДД на 111 километре автодороги. Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, направлявшийся в сторону Москву. Во время проверки документов водителя пассажир машины пересел на его место и поехал в сторону Воронежа. В ходе движения он выбросил пакет, в котором находилось около 500 граммов героина.
Пассажир был задержан, им оказался 24-летний житель Средней Азии. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов" (статья 30, статьи 228.1 УК РФ).
В конце декабря мужчина и женщина пытались сбыть в центре Москвы 120 граммов героина, но были задержаны.
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