Более 40 человек спасли из пожара в многоэтажном доме в Туле

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Более 40 человек, в том числе 7 детей, спасены из пожара в многоэтажном жилом доме в Туле, сообщает ГУ МЧС по Тульской области.

Информация о возгорании квартиры на проспекте Ленина поступила на пульт диспетчера "Единой службы спасения–112" 13 января в 22:07. Семь пожарных расчетов и две автолестницы выехали на место.

К настоящему моменту, открытый огонь ликвидирован. Уточняется, что выгорела одна квартира по всей площади. Причина пожара устанавливается.