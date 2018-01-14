В Люберцах водитель иномарки сбил людей на остановке и скрылся

Фото: ТАСС/Александр Сайганов

Двух женщин госпитализировали в Люберцах после наезда иномарки на автобусную остановку. Водитель автомобиля скрылся с места ДТП.

"Водитель автомобиля Nissan совершил наезд на двух женщин, стоявших на автобусной остановке на Комсомольском проспекте в Люберцах", – сказали Агентству "Москва" в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В настоящий момент приняты меры для розыска и задержания виновника ДТП.

Ранее в пятницу, 12 января, иномарка сбила женщину на пешеходном переходе в центре Москвы. Пострадавшую доставили в больницу. ДТП произошло в 19:00 у дома № 66 на Большой Переяславской улице. Водитель автомобиля Subaru совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После аварии ее госпитализировали.