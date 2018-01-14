Школьный экскурсионный автобус загорелся в Москве

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Перевозивший школьников экскурсионный автобус загорелся в воскресенье днем на юго-востоке Москвы.

"Пожар возник в моторном отсеке экскурсионного автобуса, который перевозил 18 школьников из Лыткарино", – рассказал РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел возле дома 187 на Волгоградском проспекте. Возгорание в моторном отсеке было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет. Для обратной доставки детей запланирован резервный автобус.