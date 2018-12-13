Установлены личности напавших на силовиков в Назрани

13 декабря, 16:24
Фото: vk.com/club79367238
Личности двух мужчин, напавших на сотрудников правоохранительных органов в торговом центре в Назрани, официально установлены, сообщил РИА Новости секретарь совета безопасности Ингушетии Ахмед Дзейтов.
Нападавшими оказались местные жители – 31-летний Хашагульгов и 24-летний Ханиев. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров поручил Совбезу провести профилактические беседы с их родственниками, а также установить круг знакомых.
Вечером в среду, 12 декабря, у торгового центра на улице Картоева один из мужчин бросил гранату в сотрудников правоохранительных органов.
В результате взрыва пострадали два сотрудника, их доставили в Ингушскую республиканскую клиническую больницу. Двое нападавших были ликвидированы ответным огнем.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов".
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