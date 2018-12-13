Мужчина избил до смерти свою жену в Жуковском

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Мужчину подозревают в избиении до смерти своей жены, передает Агентства "Москва"со ссылкой на ГСУ Следственного комитета (СК) РФ по Московской области.

"По данным следствия, 4 декабря в городском округе Жуковский из своей квартиры бригадой скорой помощи с гематомами и ссадинами на голове доставлена и госпитализирована в больницу 27-летняя женщина, которая от полученных телесных повреждений скончалась спустя несколько дней", – сообщили в СК.

Следствие установило, что смерть женщины наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы. Также был задержан подозреваемый в совершении убийства, им оказался 40-летний супруг погибшей.

Возбуждено уголовное дело по по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". На допросе мужчина сказал, что совершил преступление во время ссоры.