СК возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в Ингушетии

В Ингушетии возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов после нападения в Назрани, сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета по региону.

Вечером 12 декабря в торговом центре "Ковчег" на улице Картоева двое неизвестных, вооруженных огнестрельным оружием, взрывным устройством и гранатой РГД напали на полицейских.

В результате взрыва гранаты двое правоохранителей получили травмы. Нападавшие скончались на месте в результате осколочных ранений.

С места происшествия изъяты сигнальный пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами калибра 9 мм, металлические фрагменты и гильзы.