Дворники избили прохожего на Якиманке

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Полиция проверяет информацию о нападении дворников на прохожего в центре столицы, сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

Заявление поступило от гражданина 1969 года рождения. По его словам, инцидент произошел утром 12 декабря у дома №22 на улице Мытная.

Конфликт перерос в потасовку, дворники несколько раз ударили мужчину по лицу. С ушибами и гематомами пострадавший обратился в больницу.

Сейчас сотрудники МВД устанавливают личности дворников.