В Москве задержали подозреваемых в афере с квартирой на 20 млн рублей

13 декабря, 10:09
Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин
Московская полиция задержала подозреваемых в мошенничестве с недвижимостью с ущербом на 20 миллионов рублей. Об этом сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД Юрий Титов.
По его словам, злоумышленники предложили потерпевшим купить квартиру ниже рыночной стоимости, получили от покупателей деньги, после чего перестали выходить на связь
Как отмечает Агентство "Москва", жертвы мошенников сами заявили об инциденте в ОВД "Даниловский".
Как удалось выяснить сотрудникам правоохранительных органов, злоумышленниками оказались 36-летний приезжий и 42-летний житель столицы. В настоящий момент против них возбудили уголовное дело о мошенничестве и взяли подписку о невыезде.
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