Подозреваемых в похищении женщины ради выкупа задержали в Домодедове

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Подмосковная полиция задержала четверых мужчин, которых подозревают в похищении женщины ради выкупа. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника пресс-службы регионального главка МВД Татьяну Петрову.

О самом происшествии полицейским рассказал 31-летний житель города Домодедово. По словам мужчины, на Овражной улице неизвестные насильно посадили в машину его жену, а затем потребовали 500 тысяч рублей за ее освобождение.

Одного из похитителей задержали в Подольске. 23-летней выходец из Средней Азии пришел в местное кафе, чтобы получить часть выкупа – 420 тысяч рублей. После передачи денег его поймали, заставив позвонить подельникам и сообщить им о благополучном получении средств. После этого похищенную женщину освободили.

Спустя время у торгового центра на 24-м километре МКАД полицейские задержали соучастников похищения. Возраст задержанных составил от 24 до 32 лет. В их автомобиле нашли подложный государственный регистрационный знак и мобильные телефоны, SIM-карты и банковские карты.

Сейчас похитителей проверяют на причастность к другим преступлениям.