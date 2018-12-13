Подозреваемых в похищении женщины ради выкупа задержали в Домодедове

13 декабря, 08:44
Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин
Подмосковная полиция задержала четверых мужчин, которых подозревают в похищении женщины ради выкупа. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника пресс-службы регионального главка МВД Татьяну Петрову.
О самом происшествии полицейским рассказал 31-летний житель города Домодедово. По словам мужчины, на Овражной улице неизвестные насильно посадили в машину его жену, а затем потребовали 500 тысяч рублей за ее освобождение.
Одного из похитителей задержали в Подольске. 23-летней выходец из Средней Азии пришел в местное кафе, чтобы получить часть выкупа – 420 тысяч рублей. После передачи денег его поймали, заставив позвонить подельникам и сообщить им о благополучном получении средств. После этого похищенную женщину освободили.
Спустя время у торгового центра на 24-м километре МКАД полицейские задержали соучастников похищения. Возраст задержанных составил от 24 до 32 лет. В их автомобиле нашли подложный государственный регистрационный знак и мобильные телефоны, SIM-карты и банковские карты.
Сейчас похитителей проверяют на причастность к другим преступлениям.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: