СК устанавливает обстоятельства смерти экс-участницы "Дом-2"

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Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту смерти бывшей участницы телепроекта "Дом-2" Марии Политовой.

Тело девушки без признаков насильственной смерти обнаружили в поселке Загорянский Щелковского района Подмосковья. Предварительно причиной смерти стало отравление лекарственными препаратами, сообщает Агентство "Москва".

По данным СМИ, погибшая не менее шести раз пыталась свести счеты с жизнью.

Ранее сообщалось о пропаже Политовой. Журналисты предположили, что девушка могла отправиться к возлюбленному, отбывающему наказание в исправительной колонии под Мурманском.