Пять человек пострадали при взрыве газа в Чечне

Фото:ТАСС/Владимир Смирнов

Пять человек, в том числе трое детей, пострадали в результате взрыва в жилом доме в Чечне.

Информация о ЧП поступила в 12:30. Взрыв бытового газа без возгорания случился в частном недостроенном двухэтажном доме, из-за чего в здании выбило окна. Пострадавших направили в центральную районную больницу, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что взрыв произошел в сельском поселении Верхний-Нойбер Гудермесского района. Состояние одной из пострадавших женщин оценивают как тяжелое. Еще одна женщина и трое детей находятся в удовлетворительном состоянии. Все они получили ожоги, их отправили в Грозный. Отмечается, что у детей обожжены руки и лица. У женщины 1962 года рождения ожоги составили 60 процентов тела. Дышит она самостоятельно, реанимационных мероприятий не потребовалось. Другой женщине понадобилась реанимация из-за обширного ожога. Выяснилось, что старший из пострадавших детей 2009 года рождения, младшему – 3 – 4 года.