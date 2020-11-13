СК будет просить об аресте матери за попытку продать ребенка за 500 тыс руб в Москве

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Столичные следователи будут просить об аресте матери за попытку продать своего ребенка. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Тушинского районного суда.

По версии следствия, 24-летняя женщина разместила в Сети объявление о продаже новорожденного сына за 500 тысяч рублей. Мать не только нашла покупателей, но и передала им ребенка.

Женщину задержали с поличным накануне, 12 ноября. Ей предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного подпунктами "б", "з" части 2-й статьи 127.1 УК РФ ("Продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии").

По словам матери ребенка, на продажу она решилась на фоне сложной жизненной и материальной ситуации. Жизни младенца ничего не угрожает, он находится под присмотром специалистов.

