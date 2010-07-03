Защита Соколова опровергла информацию об избиении другой студентки СПбГУ

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Адвокат доцента кафедры СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки, Александр Почуев назвал клеветой информацию о том, что его подзащитный избил еще одну студентку, сообщает РИА Новости.

Ранее в СМИ сообщалось, что в 2018 году другая девушка написала заявление в полицию, пожаловавшись, что мужчина истязал ее.

По словам защиты Соколова, в издание, сообщавшее об этом, был отправлен адвокатский запрос с просьбой предоставить подлинник заявления, с которым пострадавшая девушка обращалась в редакцию.

"Данную публикацию, если таковая действительно имеет место, защита считает клеветой и анонимным пасквилем научных оппонентов с целью дискредитации научных достижений доцента Соколова, – заявил защитник.

Накануне председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил в Санкт-Петербург криминалистов центрального аппарата ведомства. Они помогут расследовать убийство аспирантки СПбГУ, а также проверят сведения о других возможных преступлениях историка вуза.

О возможном преступлении Олега Соколова в отношении Анастасии Ещенко, его бывшей студентки и сожительницы, стало известно в минувшую субботу, 9 ноября. Соколова вытащили из реки Мойки с рюкзаком, в котором нашли две женские руки и пистолет. В его квартире после обыска нашли другие фрагменты тела. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

По информации следователей, он убил 24-летнюю выпускницу СПбГУ, с которой сожительствовал. Подозреваемый оформил явку с повинной. По его словам, он четыре раза выстрелил в женщину из обреза, а потом взялся за нож.

11 ноября Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Соколова по обвинению в убийстве. На заседании подозреваемый заявил, что раскаивается в содеянном. По его словам, у них с Ещенко произошел конфликт, потому что она "начала беситься" при упоминании его детей.

