Начальника колонии задержали в Кузбассе по подозрению в хищениях

12:18
Фото: СК РФ
Следователи СК России в Кузбассе возбудили уголовное дело по факту присвоения и растраты денег на жизнедеятельность исправительной колонии в Новокузнецке. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на ведомственное управление по региону.
"В Кемеровской области расследуется уголовное дело по факту присвоения и растраты денежных средств, выделенных на обеспечение жизнедеятельности колонии", – заявили в СК.
Подозреваемым по делу проходит 45-летний начальник учреждения, мужчина уже задержан. По версии следствия, в период с января 2017 года по март 2019 года между ЛИУ-16 ГУФСИН России по Кемеровской области и подрядными организациями заключили контракты на откачку жидких бытовых отходов, однако по факту работы произведены не были.
"В общей сложности на счета подрядных организаций из бюджета исправительного учреждения перечислено порядка 4,5 миллиона рублей… По одной из версий следствия, бюджетные деньги делились между предпринимателями и руководством колонии", – заявили в Следственном комитете.
В результате спецоперации были произведены обыски в колонии, офисах подрядных организаций и в квартире начальника колонии. Сотрудники правоохранительных органов изъяли документацию и компьютеры, ожидаются результаты профессиональных экспертиз.
Ранее Следственный комитет РФ предъявил обвинение в покушении на мошенничество генерал-майору МВД РФ Александру Мельникову. По уголовному делу проходят еще трое фигурантов.
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