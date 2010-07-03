Пропавшую в Балашихе девятилетнюю девочку нашли

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Пропавшая днем в воскресенье, 13 октября, в городском округе Балашиха девятилетняя девочка найдена живой. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Сейчас ребенок находится с матерью.

Ранее в ПСО "Лиза Алерт" сообщали, что ребенок ушел из дома после ссоры с родителями.

Ранее в СК предупредили об участившихся случаях исчезновения детей. Число таких инцидентов в стране возросло на семь процентов в 2019 году. Подавляющее большинство таких случаев заканчивается благополучно. Этому, согласно заявлению следователей, способствуют отработанный алгоритм взаимодействия с правоохранительными органами, МЧС и волонтерами, а также современное техническое оборудование, использующееся в поисках.

