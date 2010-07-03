Посольство уточнило данные о россиянах на борту разбившегося Ан-72

Фото: скриншот эфира телеканала tvzvezda.ru

На борту самолета Ан-72, который разбился в Демократической Республике Конго, находились только два гражданина России.

"Я подтверждаю тот факт, что в самолете Ан-72 находились два гражданина РФ Владимир Садовничий 1958 года рождения и Виталий Шумков 1955 года рождения. Никакого другого россиянина и россиян, кроме них, на борту не было", – рассказала ТАСС пресс-атташе российского посольства Наталья Кононова.

Представитель посольства подчеркнула, что "даже никаких слухов не было о том, что в потерпевшем катастрофу самолете могли быть еще какие-то граждане России".

Ранее ряд СМИ со ссылкой на иностранные источники сообщили, что на борту лайнера находилось большее количество россиян.

Военно-транспортный самолет разбился в четверг, 10 октября. Связь с бортом пропала через 59 минут после вылета из аэропорта Гомы. Ан-72 направлялся в столицу республики Киншасу. На борту были четыре пассажира и четыре члена экипажа.

В середине сентября в штате Огайо в районе аэропорта города Толидо в США разбился транспортный самолет. На борту воздушного судна находились два человека. После крушения произошел крупный пожар, его тушили несколько часов.

