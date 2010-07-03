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Москва 24

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Происшествия

11:09

Сына вице-президента МТС выпустили из спецприемника

происшествия

Фото: телеграм-канал СИЛОВИКИ

Сына вице-президента компании МТС, арестованного ранее на 10 суток, выпустили из спецприемника, передает телеканал Москва 24.

Молодого человека задержали 3 октября за езду без прав. Его BMW заблокировали у дома № 5 на улице Беломорской после трехчасовой погони. Сам Ибрагимов долго отказывался выходить из автомобиля. Только при помощи кувалды полицейские смогли достать нарушителя.

Требованиям сотрудников ДПС он не подчинялся. В багажнике автомобиля обнаружили травматический пистолет, несколько комплектов госномеров. От прохождения медицинского освидетельствования Ибрагимов отказался.

Позднее выяснилось, что у сына топ-менеджера МТС имеются неоплаченные штрафы более чем на 70 тысяч рублей.

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