Несколько человек пострадали при столкновении семи машин на юге Москвы

Фото: Мобильный репортер/Агентство "Москва"

ДТП с участием семи автомобилей произошло на юге столицы, как сообщает Агентство "Москва".

"На улице Подольских Курсантов, напротив дома 26, столкнулись шесть легковых автомобилей и грузовик", – рассказал источник информагентства в правоохранительных органах.

По одной из версий, водитель грузовика отвлекся от дороги и столкнулся с попутными машинами. В результате аварии грузовой и легковой автомобили выехали на встречную полосу.

Движение в районе места происшествия затруднено. Обстоятельства аварии уточняются.

Ранее в районе дома 37 на улице Нагорной автомобиль сбил женщину с двумя детьми на нерегулируемом пешеходном переходе.