СК показал кадры из магазина, где семья купила арбуз

Видео: youtube.com/Следственный комитет РФ

Следственный комитет РФ показал кадры из магазина "Магнит" на Совхозной улице в Москве, где семья купила арбуз. Видео ведомство опубликовало в YouTube.

На видео длительностью 20 секунд видно, что продукты, в том числе овощи и фрукты, ничем не накрывались во время проведения дезинсекции, предположительно, с использованием химического вещества.

Ранее СК сообщал о задержании сотрудника частной компании по обеззараживанию помещений, он подозревается в отравлении арбузом двух человек.

Отмечается, что мужчина проводил дезинсекцию в магазине. Расследование дела продолжается, добавили в СК.

9 сентября члены одной из столичных семей – мать, бабушка и 15-летняя девочка – были госпитализированы с отравлением. За день до этого все они, за исключением отца семейства, ели после ужина арбуз. Пожилая женщина и ребенок в итоге скончались, состояние матери удалось стабилизировать. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Позже Роспотребнадзор сообщил, что в арбузах обнаружили следы вещества для дезинсекции.

Между тем руководитель управления по внешним коммуникациям сети "Магнит" Антон Карпов сообщил, что партия арбузов из магазина на Совхозной улице прошла проверку в государственной лаборатории и отклонений выявлено не было.

