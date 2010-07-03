Житель Чехова купил хлеб с мочалкой внутри

Житель Чехова по дороге на работу в деревне Крюково купил хлеб, внутри которого оказалась губка для мытья посуды, сообщает "Подмосковье сегодня".

По словам Валентина Деженкова, обнаружив мочалку, он отвез хлеб обратно в магазин. Продавцы посмеялись и вернули деньги, отметив, что у них это первый подобный случай.

"Но мне, в отличие от них, было отнюдь не весело. А если бы такой хлеб съел ребенок? Мало ли чем пропитана эта злосчастная губка", – заявил покупатель.

Деженков написал в компанию-производитель "Русский хлеб" (Кострома). Там пообещали провести служебную проверку.

Ранее в школьной столовой в Липецкой области нашли червей в рисе. Прокуратура проводит проверку.