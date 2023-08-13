Президент Ирана поручил привлечь к ответственности напавших на мавзолей Шах-Черах

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Президент Ирана Эбрахим Раиси распорядился найти виновных, устроивших нападение в мечети Шах-Черах и привлечь их к ответственности. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

Раиси провел телефонный разговор с главой МВД республики Ахмадом Вахиди и поручил тому разобраться в обстоятельствах произошедшего.

Кроме того, иранский президент созвонился с губернатором провинции Фарс, где и произошло нападение, и потребовал обеспечить пострадавших надлежащее лечение.

Он также выразил свои соболезнования семье погибшего.

На мечеть Шах-Черах в городе Шираз 13 августа совершили нападение два террориста. В результате атаки погиб один человек и пострадали еще восемь.

Это стало уже вторым нападением на мечеть менее чем за год. Так, в октябре 2022 года пятеро человек открыли стрельбу по людям возле Шах-Чераха. В мае 2023 года суд приговорил двух участников теракта к смертной казни.