13 августа, 23:28Происшествия
Президент Ирана поручил привлечь к ответственности напавших на мавзолей Шах-Черах
Фото: kremlin.ru/ТАСС
Президент Ирана Эбрахим Раиси распорядился найти виновных, устроивших нападение в мечети Шах-Черах и привлечь их к ответственности. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.
Раиси провел телефонный разговор с главой МВД республики Ахмадом Вахиди и поручил тому разобраться в обстоятельствах произошедшего.
Кроме того, иранский президент созвонился с губернатором провинции Фарс, где и произошло нападение, и потребовал обеспечить пострадавших надлежащее лечение.
Он также выразил свои соболезнования семье погибшего.
На мечеть Шах-Черах в городе Шираз 13 августа совершили нападение два террориста. В результате атаки погиб один человек и пострадали еще восемь.
Это стало уже вторым нападением на мечеть менее чем за год. Так, в октябре 2022 года пятеро человек открыли стрельбу по людям возле Шах-Чераха. В мае 2023 года суд приговорил двух участников теракта к смертной казни.
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