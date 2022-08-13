Останки четырех погибших нашли на месте пожара на нефтебазе на Кубе

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Кубинские спасатели обнаружили в пятницу останки четырех погибших при пожаре на нефтехранилище в кубинском Матансасе. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Хосе Анхель Порталь, чьи слова передает ТАСС.

По словам министра, поиски продолжаются.

Ранее сообщалось, что более 120 человек пострадали в результате крупного пожара на базе хранения нефти. В результате госпитализировали 121 пострадавшего, пятеро из которых находятся в критическом состоянии, еще трое – в тяжелом.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что министерство иностранных дел России и профильные службы находятся в постоянном контакте с Кубой для оказания содействия и координации возможных совместных действий из-за пожара на нефтехранилище. Она напомнила, что Куба запросила международную помощь.