Полиция задержала женщину, оставившую ребенка во дворе в Москве

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Местонахождение и личность женщины, которая оставила новорожденного мальчика во дворе, установили. Она задержана и доставлена в отдел полиции.

Как сообщили в столичной прокуратуре, ею оказалась 26-летняя гражданка Киргизии. Ребенок является ее сыном.

Ранее сообщалось, что в столице во дворе дома по Ярославскому шоссе на скамейке нашли новорожденного ребенка. На видео, которое опубликовала прокуратура Москвы, заметно, как женщина оставляет сверток с младенцем на лавочке и уходит. Это мальчик, родившийся примерно 2–3 дня назад. Девушка, которая обнаружила ребенка, сразу вызвала скорую помощь и полицию. При этом она уточнила, что не встречала в последнее время во дворе беременных женщин.