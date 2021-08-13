В Керчи началась эвакуация жителей из зон подтопления

17:51
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
В администрации Керчи заявили о начале эвакуации жителей из зон подтопления, людей при необходимости будут расселять в гостиницы. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам главы Крыма Сергея Аксенова, сейчас власти принимают все меры для ликвидации последствий паводков.
"Надеюсь, что повторения событий июня-июля не будет, но мы готовы к любым вариантам. <...> Привлечены дополнительные силы и средства, техники и людей достаточно. Уверен, мы справимся со всеми возможными проблемами", – отметил глава региона.
Летние подтопления в Крыму признали ЧС федерального масштаба. Решение было принято на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы министра МЧС РФ Евгения Зиничева.
Ранее стало известно, что в пятницу, 13 августа, на Черноморское побережье может обрушиться первый за всю историю метеонаблюдений тропический тайфун. Скорость ветра будет достигать 40 метров в секунду, говорят синоптики. При этом осадков за один день выльется, как за полгода.
Жителей Керчи начали готовить к эвакуации из-за непогоды
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