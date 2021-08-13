Власти рассказали о состоянии младенца, оставленного на лавочке в Москве

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Младенца, оставленного на лавочке в Москве, отвезли в больницу. Его жизни сейчас ничего не угрожает. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

Как сообщили в пресс-службе, сейчас состояние ребенка удовлетворительное. В настоящее время проводится полный комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий.

Ранее сообщалось, что в столице во дворе дома по Ярославскому шоссе на скамейке нашли новорожденного ребенка. На видео, которое опубликовала прокуратура Москвы, заметно, как женщина оставляет сверток с младенцем на лавочке и уходит. Это мальчик, родившийся примерно 2–3 дня назад. Девушка, которая обнаружила ребенка, сразу вызвала скорую помощь и полицию. При этом она уточнила, что не встречала в последнее время во дворе беременных женщин.