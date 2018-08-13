На севере Москвы мужчина получил травмы из-за взорвавшейся петарды

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Петарда взорвалась в руках у мужчины на севере столицы. Пострадавшего доставили в одну из городских больниц, сообщает Агентство "Москва".
Инцидент произошел вечером в воскресенье, 12 августа, возле дома № 79 по улице Дубнинская. 55-летний мужчина подобрал петарду с земли, после чего она взорвалась в левой руке.
У пострадавшего диагностировали открытый перелом первой пястной кости левой кисти и множественные ссадины лица. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего, проводится проверка.