Полицейские вызвали психиатра заявившей о краже 100 кг золота москвичке

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Жительница столицы сообщила в полицию о краже из ее квартиры 100 тысяч долларов и 100 кг золотых украшений. Приехавшие полицейские вызвали ей психиатра.

"Прибывший по данному адресу наряд установил, что заявительница 1969 года рождения находится в неадекватном состоянии", – цитирует источника в правоохранительных органах РИА Новости.

По данным собеседника, наряд скорой психиатрической помощи не стал госпитализировать женщину, установив, что она пьяна. По данному факту проводится проверка.